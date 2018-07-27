Барнаул, 27 июля, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Кампания по выборам губернатора Алтайского края ещё только набирает обороты. Кандидаты хотя и выдвинулись (их шесть), но им, согласно законодательству, необходимо пройти так называемый «муниципальный фильтр», собрать в свою поддержку 534 подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) глав городов и районов края, избранных посредством прямых выборов.

Избирательная комиссия Алтайского края Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко

По данным Алтайизбиркома, сегодня, 27 июля, это сделали двое: назначенный в конце мая врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко (приезжий чиновник из Красноярского края) и руководитель фракции ЛДПР в местном парламенте Владимир Семёнов. Теперь у рабочей группы есть 10 дней на проверку представленных документов.

Напомним, досрочные выборы губернатора Алтайского края были назначены после скоропостижной отставки Александра Карлина, руководившего регионом более 12 лет. Помимо Владимира Семёнова и ставленника российского президента Владимира Путина (указ о назначении врио Виктора Томенко был подписан в конце мая 2018 года), на кресло нового главы региона претендуют четверо: директор ООО «Промхимлаб» Андрей Крылов («Партия роста»), депутат Алтайского краевого законодательного Собрания Людмила Суслова («Справедливая Россия»), председатель ТСЖ «Октябрьское» Виктор Рау и заместитель генерального директора ООО «Доротея22», главный редактор сетевого издания Городской портал «вРубцовске.ру» Сергей Сущевский («Партия малого бизнеса России»).

Полный пакет документов на регистрацию должен быть представлен кандидатами лично до 18:00 часов 28 июля.

Избирательной комиссией Алтайского края принято решение об изготовлении 1 867 900 избирательных бюллетеней для голосования. При этом для голосования с использованием технических средств подсчета голосов (КОИБ-2010) будут изготовлены 417 300 бюллетеней.