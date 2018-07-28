Пекин, 28 июля, 2018, 16:11 — ИА Регнум. О том, как Китай замещает уставшие от своей глобальной роли США и какие вызовы бросает новая обстановка в мире национальным интересам России, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Крупные достижения Китая в продвижении своей «мягкой силы» на китайском направлении, масштабная помощь африканским странам и дипломатические усилия по укреплению дружбы с государствами и народами Африки не только обеспечивают широкую периферию для китайской инициативы «Пояс и путь», но и показывают перспективы китайского глобального развертывания.

Успехи КНР в развертывании совместных с африканскими государствами проектов поистине огромны. Китай обеспечивает не только инвестиции, строительство и поставку оборудования, он также берет на себя задачу подготовки местных специалистов в широком спектре специальностей. Дороги и больницы, школы и спортивные объекты, построенные с участием китайских специалистов, стали темой выступления в ООН специального представителя Госсовета КНР по вопросам Африки Сюй Цзинху. Это выступление прозвучало как ответ на американский демарш по выходу из Совбеза ООН.

Если США отказываются от роли мирового лидера, то Китай своими действиями заявляет о способности подхватить падающее лидерство. Для России же важным вопросом ближайшего будущего станет стратегия, позволяющая эффективно отстаивать собственные интересы в бурно изменяющемся мире.

Читайте подробности: Американский коллапс, китайский бум и национальные интересы России

Читайте также другие статьи Владимира Павленко, посвященные долгосрочным перспективам развития международной обстановки.