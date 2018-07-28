Сеул, 28 июля, 2018, 05:03 — ИА Регнум. Долгосрочное планирование развития, особенно промышленной и энергетической составляющей экономики, часто становится причиной корректировки политического курса. Как современные мировые тенденции в энергетике могут повлиять на приоритеты международного сотрудничества, на примере Южной Кореи рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Флаги Южной Кореи

Ставка на атомные электростанции, сделанная Южной Кореей с началом этапа бурного развития своей экономики, была совершенно оправданной. Ведь если нет месторождений полезных ископаемых на своей территории, то мирный атом — это самая эффективная замена. Но, в связи с современными веяниями перехода на европейскую модель энергетики с опорой на возобновляемые источники, атомную энергетику в Южной Корее ожидает существенное сокращение.

Полностью заменить потребности своей промышленности за счет солнечных и ветровых генераторов южнокорейским энергетикам в обозримой перспективе не удастся. По этой причине налаживание отношений с Россией и Северной Кореей может дать возможность южнокорейской экономике перейти на экологически чистые источники энергии, не снижая темпов промышленного развития. Что может стать основой этого позитивного сценария?

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