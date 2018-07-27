Ярославль, 27 июля, 2018, 12:32 — ИА Регнум. В Ярославле в воскресенье, в день Военно-морского флота, на Тверицкой набережной откроют памятник подводнику Валерию Харитонову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Заволжского района города.

Википедия K-19

Ярославец Валерий Харитонов был призван на Северный флот в 1960 году, зачислен в экипаж атомной подводной лодки «К-19» 4 июля 1961 года. Во время автономного плавания на лодке произошла серьезная поломка в системе охлаждения ядерного реактора. Чтобы предотвратить ядерный взрыв, на ликвидацию аварии вызвались восемь добровольцев, среди них матрос Валерий Харитонов. Взрыв предотвратили, но все добровольцы погибли.

С инициативой установить памятник выступил однокашник Валерия Харитонова по автомеханическому техникуму.

Памятник установлен на аллее Соловецких юнг на Тверицкой набережной. Монумент представляет собой металлическую плиту, стилизованную под корпус подводной лодки, на нем вырезаны фамилия, имя, отчество героя, надпись К-19, на бетонном основании будет буквами выложена история подвига.

«Судостроительный завод предоставил нам металл, из которого мы сделали профиль подлодки. Пластина символизирует судно, поднятое со дна моря. Такой брутальный металл, частично проржавленный, создает атмосферу трагедии и подвига», — сказал корреспонденту ИА REGNUM автор концепции памятника Илья Клягин.

Монумент сделан на внебюджетные средства.