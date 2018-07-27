Йоханнесбург, ЮАР, 27 июля, 2018, 12:31 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал БРИКС продолжить работу над созданием нового типа международных отношений, основанного на взаимном уважении, равенстве и взаимовыгодном сотрудничестве, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

Kremlin.ru Участники саммита БРИКС

«Полностью используя встречи министров иностранных дел, стран членов БРИКС советников по национальной безопасности и парламентских представителей в ООН, мы можем сделать так, чтобы наш голос был услышан и выдвинуть свои предложения», — заявил председатель Си на пленарном заседании 10-го саммита стран БРИКС в Йоханнесбурге.

Китайский лидер призвал Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР встать на защиту глобального мира и безопасности, осуществляя сотрудничество в сфере политики и безопасности, как важнейший компонент стратегического партнерства.

«Мы должны призвать все стороны подчиняться международному праву и базовым нормам международных отношений, разрешая споры посредством диалога, а разногласия при помощи консультаций», — отметил Си.

Напомним, что в южноафриканском Йоханнесбурге с 25 по 27 июля проходит саммит стран членов БРИКС под общей темой «БРИКС в Африке: сотрудничество в целях инклюзивного роста и общего процветания в ходе 4-й промышленной революции». Председатель КНР Си Цзиньпин успел с глазу на глаз переговорить с президентом России Владимиром Путиным и обсудить ряд важных вопросов.