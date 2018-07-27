Москва, 27 июля, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пытается довольно неуклюже использовать северокорейский сценарий на иранском направлении, поскольку с диалогом на тегеранском направлении что-то не сработало, считает шеф-редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние Ирана и США

Ранее телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве Австралии сообщил, что США готовы нанести удар по ядерным объектам Ирана уже в августе.

Это спекулятивные сообщения: идет сложный и непростой диалог. Трамп буквально недавно заявил, что Иран — это страна, с которой он готов на переговоры. И возникал вопрос, с кем он собирается вести переговоры по подписанию нового соглашения по ядерной программе.

Сейчас Вашингтон использует старый прием: нагнетание угроз, видимо, у них что-то не срабатывает на тегеранском направлении. А это относится к категории так называемой «тайной дипломатии». Иран тоже огрызается, что естественно, мы вам покажем «мать войны» и прочее и прочее.

Трамп пытается очень неуклюже использовать северокорейский сценарий на иранском направлении. С КНДР у него получилось, мы помним, что он позже встретился с лидером Северной Кореи в Сингапуре. Здесь пока предпосылок для такой встречи нет.

Отсюда и угрозы, что мы введем санкции, что будут удары и прочее и прочее. Это, что называется, сюжеты из сериала «Дипломатия силы». Раньше она не давала никакого эффекта, да и сейчас она не может дать никакого эффекта, потому что внутриполитические и геополитические факторы не позволяют сейчас американцам начать новую войну.

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