Лос-Анджелес, США, 27 июля, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Актерский состав фильма «Человек-ракета» (Rocketman) про жизнь Элтона Джона пополнился новым именем, актриса Брайс Даллас Ховард («Мир юрского периода», «Сумерки») исполнит роль матери популярного певца. Об этом 26 июля сообщил портал Digital Spy.

Цитата из к/ф «Мир Юрского периода». реж Колин Треворроу. 2015. США Брайс Даллас Ховард в роли Клэр Диринг

Таким образом, актриса исполнит роль Шейлы Айлин Дуайт, а главная роль в будущем фильме, как уже известно, принадлежит Тэрону Эджертону. Картина расскажет о жизни Элтона Джона, о том как быстро росла его популярность, а также о лечении его наркотической и алкогольной зависимостей.

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Напомним, будущий фильм не будет биографической картиной в привычном понимании, как ранее сообщило ИА REGNUM, Терон Эджертон описал его как «фантастический мюзикл».