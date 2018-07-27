Черногорск, Хакасия, 27 июля, 2018, 12:11 — ИА Регнум. На полигоне бытовых отходов в городе Черногорске (Хакасия) продолжаются работы по ликвидации ЧС. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 27 июля, в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

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За четыре дня на полигоне, где в ночь на 24 июля из-за усиления ветра осложнилась пожароопасная обстановка и резко повысился уровень задымления, отсыпано более 10 тыс. кубометров грунта.

Власти Хакасии подчёркивают, что осталось выполнить примерно 25% работы. Но свои коррективы могут внести погодные условия. В частности, обстановку может осложнить сильный ветер. Завершить тушение полигона планируют к концу дня. Очаги тления и задымления почти ликвидированы, открытого огня нет. В Черногорске и в Усть-Абаканском районе производятся замеры предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, о возгорании на полигоне твёрдых бытовых отходов в Черногорске главе Хакасии Виктору Зимину, в том числе, сообщили местные жители. В соцсетях они жаловались на тошноту и головокружение из-за сильного задымления. В том, что проблема срочно требует решения, глава региона убедился лично, выехав на полигон.

«Осмотрел полигон, надышался едким дымом и у самого закружилась голова. То, что происходит, конечно, безобразие и действовать тут нужно быстро», — написал Зимин на своей странице в соцсети.