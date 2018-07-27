Москва, 27 июля, 2018, 12:11 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о новом объекте интеллектуальных прав — географическое наименование, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.

Борис Кустодиев. Ярмарка, 1906 год (фрагмент)

«Речь идет о так называемых региональных брендах, чтобы товар наименовался региональным названием, например «крымские вина», чтобы упростить возможность регистрации. Весь мир идет по такому пути, и то что у страны такого права нет — это огромный минус для страны, для продвижения российских брендов», — отметил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Географическое наименование — обозначение, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории географического объекта, при этом определенное качество, репутация или другие характеристики товара в значительной степени определяются его географическим происхождением.

С 1992 года в России зарегистрировано и охраняется менее 200 наименований места происхождения товара (НМПТ), например, «Оренбургский пуховый платок», «Вологодское кружево», «Хохлома», «Гжель», «Дулевский фарфор», «Вологодское масло», «Адыгейский сыр», «Башкирский мед», «Астраханские помидоры», «Луховицкий огурец», «Нарзан», отметил глава комитета Госдумы.

При этом, по его словам, в Европейском союзе охраняется более 3 тыс. географических указаний и наименований мест происхождения товаров. В связи со вступлением в ВТО у России возникли обязательства по охране «географических указаний». Такие нормы предусмотрены и другими международными обязательствами.

Географическим указанием является обозначение, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории конкретного географического объекта. При этом географическим происхождением должны в значительной степени определяться особое качество товара, его репутация или другие характеристики. И хотя бы одна из стадий производства, влияющая на формирование особых характеристик товара, должна осуществляться на указанной территории, подчеркнул Крашенинников. В этом, по его словам, отличие от НМПТ, для которого должны осуществляться все стадии производства товара на указанной территории.

«Таким образом, в качестве географического указания можно было бы зарегистрировать, например, калужское тесто, байкальский омуль, камчатский краб, крымские вина, якутские алмазы, золото Костромы», — пояснил Крашенинников.

Исключительное право на географическое указание действует в течение 10 лет со дня подачи заявки в Роспатент, с возможностью последующего продления по заявлению правообладателя. Действие исключительного права может прекратиться и раньше, если, например, будут утрачены особые характеристики товара.

В ходе дискуссии депутат Михаил Бугера («Единая Россия») призвал не затягивать обсуждение инициативы и высказал опасение, что «ушлые люди» зарегистрируют региональные бренды и потом «им придется платить».