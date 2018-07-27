Нью-Дели, 27 июля, 2018, 12:02 — ИА Регнум. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», правительство Индии сформировало свою официальную позицию по вопросу рохинджа, на данный момент находящихся на территории Индии. Правительство заявило, что в результате проведения переговоров с соседними странами было принято решение о переписи рохинджа на территории Индии и дальнейшем возвращении их на родину. Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж провела успешные переговоры с министром иностранных дел Бангладеш, а также выразила готовность в случае необходимости обсудить с министром иностранных дел Мьянмы вопрос безопасного возвращения рохинджа на родину.

Густав Рудольф Буланже. Торговля рабами. 1886

По данным издания, рохинджа присутствуют на территории нескольких штатов Индии. Центральные власти проведут на их территории перепись рохинджа, а также соберут их биометрические данные. После этого вся информация будет передана в министерство иностранных дел для их возвращения на родину.

Вопрос в том, что многие рохинджа не хотят уезжать из Индии, поэтому сейчас власти штатов пытаются сделать так, чтобы ни один рохинджа не получил ни одного официального документа, который бы позволил ему претендовать на индийское гражданство.