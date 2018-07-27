Москва, 27 июля, 2018, 11:43 — ИА Регнум. Водители такси, на которых неоднократно поступали жалобы от граждан, могут оказаться в черном списке. С инициативой его создания выступил заместитель председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

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Парламентарий напомнил, что в последнее время пассажиры стали чаще жаловаться на непристойное поведение водителей в присутствии женщины, а также факты агрессии и даже насилия со стороны таксистов, пишет Агентство городских новостей «Москва». Шибаев считает, что составление списка должно быть общим решением таксомоторных компаний и агрегаторов, которые не всегда встают на защиту своих клиентов и выгораживают водителей.

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Госдума намерена вывести такси из тени

Кроме того, предлагается обязать машины столичных такси устанавливать в салон видеорегистраторы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве водитель такси вытолкнул из автомобиля пассажирку с двухлетним ребенком. Так агрессивно таксист отреагировал на то, что мальчик задел машину ногой. В результате мальчик упал и получил травму головы.