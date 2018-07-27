Киев, 27 июля, 2018, 11:38 — ИА Регнум. В сентябре стоимость алкоголя на Украине может вырасти на 13%, написал 27 июля директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в соцсети Facebook.

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По его словам, с января по июнь алкогольная корзина граждан Украины подорожала на 2% и стала стоить 156,8 гривен (371 рубль). В корзину входит 0,75 л столового вина, 0,5 л пива и 0,5 л водки. При этом водка подорожала на 1%, пиво — на 2%, вино — на 3%. Однако в сентябре ожидается резкий скачок цен на алкоголь из-за повышения минимальной розничной цены на алкоголь.

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Напомним, ранее в министерстве экономического развития и торговли Украины уже предлагали повысить цены на алкоголь на 12,4−19,6%.