Москва, 27 июля, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия») удивлен тем, что, по данным главы фракции Сергея Неверова, он не предоставил больничный лист в связи с отсутствием на пленарном заседании Государственной думы, когда обсуждался вопрос о пенсионной системе, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Листок нетрудоспособности за период с 19 по 23 июля был предоставлен мной утром 24 июля в Управление государственной службы и кадров Государственной думы», — сообщил Железняк.

Он заверил, что «руководство партии «Единая Россия» и аппарат фракции в Государственной думе утром 19 июля были также своевременно проинформированы о моем отсутствии на пленарном заседании в связи с больничным».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Сергей Железняк не присутствовал на заседании, когда обсуждался вопрос повышения пенсионного возраста. Позже он написал заявление руководству «Единой России» о сложении полномочий заместителя секретаря Генсовета партии.

Комментируя ситуацию вокруг Железняка, 26 июля Сергей Неверов сообщил, что «подтверждающих документов пока, был он на больничном или нет, у нас нет, заявления его на этот день — у нас нет».