Калуга, 27 июля, 2018, 11:08 — ИА Регнум. В Калужской области появилось новое производство. 26 июля в калужском индустриальном парке «Ворсино» состоялась церемония открытия предприятия по производству стальных бочек ООО «Грайф Вологда». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, инвестиции в строительство первой очереди составили 800 млн рублей, объем производства — до двух миллионов бочек в год. На предприятии площадью 6 тысяч кв. м создано 50 рабочих мест.

Arrko.ru Запуск нового производства компании Greif

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В первой половине 2019 года на предприятии Greif в индустриальном парке «Ворсино» планируется к запуску вторая (после Казани) линия Greif по производству кубовых емкостей IBC GCUBE, которая обеспечит расширение спецификаций производимой упаковки и будет способствовать комбинированным поставкам с одного предприятия.

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Напомним, более 500 ведущих предприятий из России и стран СНГ‚ работающих в различных сферах (от производства растительных масел до изготовления сверхчистых металлов), являются заказчиками Greif. В настоящее время компания насчитывает более 140 заводов в 50 странах мира, штат составляет свыше 13 тысяч сотрудников. В 2017 году корпорация отметила 140-летний юбилей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля в калужском Обнинске было открыто предприятия по производству медицинских изделий венгерской компании Sanatmetal. Здесь будут производить травматологические и ортопедические импланты и медицинские инструменты. Инвестиции в его строительство составили 250 млн рублей.