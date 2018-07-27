Ленинградская область, 27 июля, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Число зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) в Ленинградской области за 6 месяцев 2018 года уменьшилось на 17,7%.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

Управление Росреестра по Ленобласти зафиксировало в первом полугодии текущего года 14 782 ДДУ, тогда как за тот же период 2017 года было зарегистрировано 17 958 ДДУ, сообщили 27 июля в пресс-службе управления.

В то же время в Ленобласти за первое полугодие 2018 года зарегистрировано 78 421 прав на жилые помещения, а за тот же период 2017 года было оформлено 53 136 таких прав. Рост в этом году составил 47,6%.

«Несмотря на снижение сделок по ДДУ, общее количество зарегистрированных прав на жилые помещения в 2018 году увеличилось на 22 тыс. или на 31% в сравнении с 2017 годом», — отметили в управлении Росреестра.

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Как отмечает ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге, в отличие от соседнего региона, число зарегистрированных договоров долевого участия в январе-июне 2018 года возросло на 50% по сравнению с первым полугодием 2017 года. Еще больше возросло число зарегистрированных договоров ипотеки — сразу на 69%.