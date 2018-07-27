Красноярск, 27 июля, 2018, 10:36 — ИА Регнум. Российский фигурист, режиссёр церемоний открытия и закрытия зимней Универсиады-2019 Илья Авербух посетил город Красноярск. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 27 июля, в исполнительной дирекции Универсиады-2019 года в Красноярске.

Вадим Кофман, krskstate.ru Факел Универсиады-2019 в Красноярске

Авербух побывал в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена Красноярск», встретился с потенциальными участниками церемоний открытия и закрытия студенческих игр. Он также оценил конструкцию факела эстафеты огня Универсиады:

«Его удобно нести, он лёгкий. В нём есть символика девятнадцати снежинок и ветра, несущего огонь, — и это здорово».

Что касается арены, Илья Авербух назвал её «прекрасной»:

"Арена прекрасная. Главное, что она уже готова. Это здорово, что здесь будут проходить тестовые соревнования».

Авербух подчеркнул, что маршрут эстафеты огня Универсиады будет включен в сценарий церемонии открытия. Кульминацией шоу станет зажжение чаши огня.

Также именитый спортсмен раскрыл некоторые подробности подготовки к шоу. Репетиции начнутся в сентябре 2018 года. В представлении примут участие до тысячи человек.

«Я ищу способ рассказа о замечательном Красноярском крае с помощью того языка, который понятен молодёжи», — резюмировал Авербух.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Церемония открытия состоится в «Платинум Арене Красноярск» 2 марта, церемония закрытия — 12 марта. Билеты на шоу начнут продавать уже осенью 2018 года.

Факел Универсиады-2019 делает красноярское предприятие «Вариант-999». Вес каждого факела — 1,9 кг, длина — 89 см. К началу эстафеты огня Универсиады изготовят 400 факелов.