Ставрополь, 27 июля, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Розничный рынок Ставропольского края не является конкурентным. К такому выводу пришли специалисты Ставропольского УФАС России, которые провели анализ состояния конкурентной среды на розничных рынках автомобильных бензинов и дизельного топлива. Итоги анализа пресс-служба ведомства опубликовала 26 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Анализ показал, что локальные рынки розничной реализации бензинов автомобильных и дизельного топлива в муниципальных образованиях и городских округах Ставропольского края являются высококонцентрированными. Но при этом розничный рынок нефтепродуктов в регионе не является конкурентным.

По данным УФАС, в ряде муниципальных образований доминирующее положение занимают крупные, вертикально интегрированные компании (ВИНК).

Между тем, добавили в УФАС, за первое полугодие 2018 года цены на бензин на ставропольских АЗС в среднем выросли на 11%. Увеличение объясняется, прежде всего, ростом закупочных цен, картельного сговора специалисты в регионе не нашли. С 21 июня рост цен на бензин в регионе, по данным антимонопольного ведомства, приостановился.