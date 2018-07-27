Москва, 27 июля, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Введение госмонополии на сахар может принести в бюджетную систему РФ дополнительные средства в том же объеме, что и доходы от продажи нефти и газа. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Надо монополию на сахар ввести. Это очень вредный продукт, но тоже самый потребляемый», — заявил Жириновский.

Сахар потребляется в каждой семье, и если ввести на него госмонополию, то это позволит существенно наполнять бюджетную систему РФ, уверен депутат Госдумы.

«Если мы введем монополию на него и жесткую позицию с таможней, то у нас даже без нефти и газа будет 80% бюджета. Остальные 20% уже дает другая промышленность, мы можем нефть и газ вообще сбросить в сторону, как будто нет у нас нефти и газа. А доход будет», — отметил Жириновский.