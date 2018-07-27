Вашингтон, 27 июля, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Среди лидеров стран Североатлантического альянса есть «один или два диктатора». Такое заявление во время выступления с речью на территории сталелитейного завода в штате Иллинойс сделал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает The Washington Examiner.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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«Это короли, королевы, президенты, премьер-министры и диктатор или два», — сказал американский лидер.

При этом уточнять, какие именно из 28 стран — союзников США в НАТО возглавляют лидеры-диктаторы, Трамп не стал, однако отметил, что именно им легче всего оплачивать расходы на оборону.

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Рассказывая о прошедшем в Брюсселе саммите НАТО, глава Белого дома сообщил, что лидеры альянса согласились повысить свои оборонные расходы на «сотни миллиардов долларов». При этом Трамп процитировал слова генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, который заявил, что «без президента США эти люди не платили бы по счетам, а теперь они платят и гордятся этим».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе саммита НАТО, который состоялся в Брюсселе 11−12 июля, президент США Дональд Трамп в очередной раз напомнил, что многие «страны НАТО не только недотягивают до выполнения своих обязательств в 2%» от ВВП по расходам на оборону, что является минимальным, но и уже на много лет просрочили эти выплаты. При этом американский лидер потребовал от стран-союзниц увеличить военные расходы до 2% ВВП уже в ближайшее время, а не ждать до 2025 года. Ранее Трамп обвинял страны альянса в несправедливом отношении к США, которые несут от 70 до 90% расходов организации.