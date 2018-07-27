Магаданская область, 27 июля, 2018, 10:57 — ИА Регнум. На заместителя председателя правительства Магаданской области Игоря Озимка завели уголовное дело. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий, пишут местные СМИ.

Uq.edu.au Фемида

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Игорь Озимок курирует в правительстве Колымы дорожное хозяйство, дорожное строительство и природные ресурсы.

По информации ИА «Весьма. Today», речь может идти о нарушениях на сумму порядка 100 млн рублей.

В СКР пока не комментируют эту информацию.

Отметим, официальный доход господина Озимка в 2017 году составил 3,96 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, перед «Прямой линией» главы государства, в начале июня 2018 года, жители Колымы массово направляли в адрес президента письма, начинающиеся со слов «Так дальше жить невозможно!». Люди просили Владимира Путина обратить внимание на ситуацию в регионе, которая, по их словам, совершенно вышла из-под контроля. Президент услышал колымчан. Экс-губернатор Колымы Владимир Печеный был отправлен в отставку. Распоряжением президента России врио главы Колымы назначен экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. С первых же дней Носов был шокирован чудовищным бардаком в регионе. Его фраза, обращенная к чиновникам правительства «У вас чувство страха, как у викингов. Мухоморов, что ли, пьёте отвар?», стала настоящим интернет-мемом. Впрочем, Носову сегодня не до шуток: ситуацию в регионе он называет «лихими 90-ми в худшем варианте». Главными бедами Магаданской области он назвал катастрофическое недофинансирование социальной сферы — безобразную ситуацию в образовании, здравоохранении, в жилищной сфере.

Ситуацию с жильем Носов назвал «чрезвычайной» — количество аварийного жилища с «печками-буржуйками» потрясло его до глубины души.

Первое же совещание по противодействию коррупции, проведенное Носовым, вызвало ликование у местных журналистов, которые отмечали, что при прежнем главе региона они на такие мероприятия не ходили принципиально, поскольку те были пустой тратой времени.

По старой памяти магаданские чиновники попытались «всучить» Сергею Носову привычный доклад о том, что «коррупции в регионе нет», а, в частности, в сфере госзакупок вообще — полный ажур.

Однако перед тем, как прийти на совещание, Носов внимательно изучил все материалы. И шокировал чиновников резким замечанием о том, что в сфере госзакупок-то как раз в области пора вводить чрезвычайное положение.