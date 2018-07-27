Псковская область, 27 июля, 2018, 09:39 — ИА Регнум. На воинском захоронении в деревне Жидилов Бор Псковского района торжественно преданы земле останки 65 советских солдат, найденные поисковиками на полях сражений Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе города Пскова, имя одного погибшего бойца поисковикам удалось установить.

Mil.ru Останки советских солдат погибших в Великой Отечественной войне

Это младший сержант Павел Розов, погибший в марте 1944 года.

Поисковики отрядов «Обелиск» и «Застава» вели поиск останков красноармейцев с июля 2017 года.

Всего в братской могиле в Жидиловом Бору покоится более 800 советских воинов.

В 2009 году на мемориале установлена часовня в память обо всех защитниках Отечества.

Напомним, на этой территории в ходе Великой Отечественной войны шли ожесточённые бои. В эти дни Псковский район отмечает 74-летие своего освобождения от фашистов. Освобождение района длилось около полугода, в боях погибли более 15 тыс. солдат и офицеров.