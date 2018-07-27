Киев, 27 июля, 2018, 09:26 — ИА Регнум. Объемы продаж табачных изделий на Украине за первое полугодие 2018 года упали на 28% по сравнению с первым полугодием 2017 года, сообщает 26 июля Украинский центр контроля над табаком.

Иван Шилов ИА REGNUM Сигареты

Согласно сообщению, сокращение торговли табачными изделиями на Украине связано с повышением цен на сигареты и ростом акцизов. Сигарет было произведено в течение января — июня 2018 года 34,4 млрд, что на 17,7% меньше аналогичного периода 2017 года, а продано — 18 млрд сигарет, что меньше на 28% прошлогодних показателей.

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Напомним, в первом квартале 2018 года инвестиции в производство продуктов и табачных изделий на Украине выросли на 56% по сравнению с первым кварталом 2017 года.