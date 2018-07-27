Канберра, 27 июля, 2018, 09:06 — ИА Регнум. Соединённые Штаты готовы нанести удар по ядерным объектам Ирана. Это может произойти уже в августе, сообщает сегодня, 27 июля, телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве Австралии.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

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США не планируют заранее сообщать о мерах против Ирана

Отмечается, что для определения целей планируется задействовать оборонные объекты Австралии и Великобритании. При этом высокопоставленный источник в службе безопасности подчеркнул, что существует большая разница между предоставлением точных разведданных и анализом объектов на территории Ирана и реальным участием в нанесении удара.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл в свою очередь заявил, что у него нет основания полагать, что США готовятся к конфронтации с Тегераном. По его словам, это происходит на фоне «интенсивного бряцания оружием» со стороны президента США Дональда Трампа и его иранского коллеги Хасана Рухани.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов из иранской ядерной сделки, которая предусматривает отмену санкций против Ирана за отказ от ядерной программы.

22 июля иранский лидер Хасан Рухани предостерёг США от войны с Ираном и посоветовал Трампу «не играть с огнем». На что американский лидер посоветовал президенту Ирана быть осторожным и воздержаться от угроз в адрес США, чтобы не испытать серьёзных последствий, которые не имеют аналогов в истории. Его высказывания встретили неоднозначные оценки со стороны официальных лиц и комментаторов США.