Махачкала, 27 июля, 2018, 08:54 — ИА Регнум. Крупная автоавария произошла в ночь на 27 июля в Кизилюртовском районе Дагестана. При столкновении КамАЗа и ВАЗ 2105 погибли пять человек — все, кто находился в легковом автомобиле. Пострадали еще два человека. Они доставлены в больницу города Кизилюрт, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского МВД.

Энди Уорхол. Пятеро погибших. 1963

Авария произошла на федеральной автодороге «Кавказ», в одном километре от села Новочиркей. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля при автоаварии с участием ВАЗ-21 111 и ВАЗ-2199 на автодороге Кизляр — Крайновка пострадали восемь человек.

28 июня в ДТП с участием маршрутки и двух легковых автомобилей в Бабаюртовском районе вблизи населенного пункта Львовское погибли двое детей, еще восемь человек доставлены в больницу.

13 июня на трассе Манас — Карабудахкент столкнулись маршрутная «Газель» и КамАЗ. В результате ДТП погибли два человека, еще 13 пострадали.

Читайте также: Восемь человек пострадали при столкновении двух автомобилей в Дагестане