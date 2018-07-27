Чебоксары, 27 июля, 2018, 08:52 — ИА Регнум. В Чувашии выявлены новые очаги птичьего гриппа. Пали птицы в подворьях в Шумерле и Шумерлинском районе. В шести муниципалитетах продолжается работа по ликвидации очагов заболеваемости, отправлено на убой почти 2,2 тыс. домашней птицы, сообщили ИА REGNUM в минсельхозе Чувашии.

Cap.ru В каждом подворье, где была изъята птица, проведена дезинфекция

26 июля очаги высокопатогенного гриппа птиц выявлены в Шумерле и Шумерлинском районе. В шести муниципалитетах, где действует карантин по гриппу птиц (Батыревском, Комсомольском, Цивильском, Яльчикском, Ибресинском и Красночетайском районах), продолжается работа по ликвидации очагов заболеваемости, в карантинных зонах изъята вся домашняя птица. Всего отправлены на вынужденный убой 2151 птица, трупы сожжены. Общий вес изъятого поголовья — 3366 кг. По словам специалистов ветеринарной службы в каждом подворье, где была изъята птица, проведена вынужденная дезинфекция.

В настоящее время, по данным аграрного ведомства, выплачено из резервного фонда правительства около 2 млн рублей компенсации за изъятую птицу. Как сообщало ИА REGNUM, на возмещение ущерба, понесенного гражданами, предпринимателями и юридическими лицами в результате изъятия всей домашней птицы и продуктов животноводства компенсация предоставляется из расчёта 55,6 рублей за 1 кг птицы в живом весе, 29,7 рублей — за 10 штук яиц.

В минсельхозе Чувашии сообщают, что источник распространения птичьего гриппа пока не найден.