Санкт-Петербург, 27 июля, 2018, 08:48 — ИА Регнум. После окончания чемпионата мира по футболу Санкт-Петербург получил очередную возможность вновь привлечь к себе толпы туристов — в День Военно-морского флота России.

Дарья Драй ИА REGNUM Флоту России — слава!

В этот день, который в 2018 году пришелся на воскресенье, 29 июля, в Петербурге и Кронштадте во второй раз в новейшей истории состоится Главный военно-морской парад.

Как сообщило 27 июля аналитическое агентство «ТурСтат», поездка на День ВМФ в Петербург возглавила топ путешествий по России на предстоящие выходные 28 и 29 июля.

В пятерку самых привлекательных поездок на ближайшие выходные вошли также подмосковный Зарайск с историческим фестивалем «Зарайский ратный сбор», Тверская область с фестивалем реконструкторов «Былинный берег», Пермь с этнофестивалем «KAMWA-2018» и Анапа с фестивалем «Вино и музыка в Винной деревне».

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности туристических событий.

Как сообщало ИА REGNUM, Главный военно-морской парад с участием десятков кораблей и катеров, самолетов и вертолетов, а также более четырех тысяч военнослужащих пройдет на Неве в Петербурге и в Финском заливе, на рейде Кронштадта. Парад начнется в 11:00.

После парада, с 15:00, на Дворцовой площади начнется праздничный концерт, пройдут народные гулянья.

В завершении праздника в 22:00 состоятся салюты на Большом пляже Петропавловской крепости и в Кронштадте.