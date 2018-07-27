Краснокамск, Пермский край, 27 июля, 2018, 08:55 — ИА Регнум. В Краснокамске Пермского края глава города может покинуть свой пост. Причиной может стать выявленный ранее и до сих пор не устранённый конфликт интересов, сообщают СМИ.

congerdesign Шахматы

Ещё весной 2018 года в антикоррупционную комиссию поступило заявление о том, что глава Краснокамска Юлия Потапова устроила дочь своего супруга руководителем муниципальной гостиницы. Краевая комиссия по противодействию коррупции 26 июля рассмотрела информацию о неурегулированном конфликте интересов со стороны Потаповой, отмечает издание «Коммерсантъ».

В гордуме Краснокамска отметили, что предложений о рассмотрении вопроса по поводу отставки главы муниципалитета не получали. Добавим, что Юлия Потапова избрана главой Краснокамска в марте 2016 года. Из 19 депутатов её кандидатуру поддержали 16. По данным информресурсов, Потапова являлась креатурой лидера регионального отделения партии «Яблоко» Ольги Колоколовой.

Эксперты полагают, что скандал вокруг конфликта интересов разгорелся неспроста накануне выборов в гордуму. Напомним, что выборы назначены на 9 сентября 2018 года. Политологи предрекают «горячую» предвыборную кампанию в преобразованных муниципальных образованиях, к которым относится и Краснокамск, где на 20 депутатских мандатов претендуют 129 кандидатов. В данном случае возникает конфликт политических интересов.