Екатеринбург, 27 июля, 2018, 08:35 — ИА Регнум. В Екатеринбурге износ около 800 тыс. кв. метров жилья приближается к 75%. Это 2,5% всего жилого фонда, заявил вице-мэр Алексей Белышев в эфире телеканала АТН.

Цитата из х/ф «Покровские ворота». Реж. Михаил Козаков. 1982. СССР Снос дома

По его словам, сейчас жилфонд города насчитывает более 37 млн кв. метров. В основном многоквартирные дома. Но есть и районы с изношенным частным жильём. Такие дома городская власть рассматривает для обновления.

Он также добавил, что основным принципом развития города является реновация.

Отметим, ранее некоторые чиновники заявляли о намерении вслед за Москвой снести хрущёвки. Но местные жители опустили их с небес на землю, напомнив, что кроме хрущёвок в городе есть гораздо более изношенные дома, в том числе бараки.