Якутск, 27 июля, 2018, 08:37 — ИА Регнум. Ряды выдвиженцев в главы Якутии редеют. Двое из семи подавших документы в избирком претендентов уже точно не будут участвовать в избирательной гонке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Незарегистрированы двое кандидатов — экс-министр финансов региона Эрнст Берёзкин («Гражданская платформа») и лидер регионального отделения партии «Родина» Алексей Лаптев. Кандидатура Берёзкина отозвана партией, а Лаптев снялся с выборов добровольно, призвав голосовать за другого кандидата.

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Ещё один претендент на участие в голосовании, депутат Нерюнгринского районного совета Александр Силин тоже вряд ли будет зарегистрирован потому, что выдвинулся не по итогам конференции «Партии социальных реформ», а решением совета регионального отделения. Этого основания недостаточно, считают в избиркоме.

На выборы главы Якутии также заявились депутат Мирнинского районного совета Владимир Богданов («Справедливая Россия»), возглавляющий якутскую КПРФ вице-спикер Госсобрания Виктор Губарев, лидер ЛДПР Якутии, депутат регионального парламента Гаврил Парахин и врио главы республики Айсен Николаев («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, решение о регистрации подавших документы кандидатов в главы Якутии избирком примет до 3 августа. До 25 июля претенденты представили подписи от глав и депутатов муниципалитетов, и теперь они будут проверяться.

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