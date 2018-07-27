Чебоксары, 27 июля, 2018, 08:31 — ИА Регнум. В Чувашии планируют ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой. Режим ЧС из-за почвенной засухи уже действует в четырёх районах, повсеместно запас влаги — менее средних многолетних значений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации главы Чувашии по итогам внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Засуха

По данным минсельхоза Чувашии, в ряде муниципалитетов наблюдается почвенная засуха. В частности, это фиксируют агрометеорологический пост в Цивильске и метеостанция в Батырево, в зоне наблюдения которой находятся Батыревский, Комсомольский, Шемуршинский и Яльчикский районы. На долю данных пяти муниципалитетов приходится 41,7% площадей картофеля, 38,9% овощей открытого грунта и 29,7% зерновых и зернобобовых культур.

На сегодняшний день режим «чрезвычайной ситуации» введен в Батыревском, Комсомольском, Шемуршинском, Цивильском районах. Администрациями проводится обследование посевов.

В аграрном ведомстве отмечают, что запас продуктивной влаги на 18 июля почти повсеместно был менее средних многолетних значений. По прогнозам, 27−31 июля Чувашия будет находиться под влиянием антициклона, преимущественно без осадков.

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По информации Минсельхоза России, режим ЧС из-за засухи введен в 16 регионах. Глава Чувашии Михаил Игнатьев поручил подготовить проект распоряжения о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера на территории республики.

Напомним, в 2017 году от неблагоприятных метеорологических явлений пострадало 165 сельскохозяйственных товаропроизводителей в 19 районах, посевы погибли на площади 19,6 тыс. га, сумма ущерба оценена в 265,3 млн рублей. На компенсацию ущерба из федерального бюджета выделено 53 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году планировалось посеять 560 тыс. гектаров, что на 0,9% выше уровня 2017 года. В структуре посевных площадей более 53,3% составляют зерновые и зернобобовые культуры, 37,9% — кормовые культуры, оставшаяся часть приходится на картофель — 5,4%, технические культуры — 2,8% и овощи — 0,8%.