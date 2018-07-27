Чита, 27 июля, 2018, 08:28 — ИА Регнум. Три недели наводнения принесли немало бед Шилкинскому, Нерчинскому, Читинскому, Карымскому, Чернышевскому, Сретенскому и другим районам Забайкальского края. Пострадали не только постройки, домашние животные и дорожная инфраструктура, но и посадки на приусадебных участках. Как сообщает сайт регионального правительства, количество затопленных в результате чрезвычайной ситуации личных подсобных хозяйств увеличилось до 2,5 тыс. подворий, а примерный ущерб от недополученного урожая составил 15,5 млн рублей.

Сергей Святославский. Наводнение. 1900-1903

«По предварительным расчетам, владельцы личных подсобных хозяйств недополучили 2047 тонн урожая. Всего пострадало порядка 230 га картофеля и овощей. Урон получили также 13 сельскохозяйственных предприятий на площади 1163,5 га», — отмечается в официальном сообщении забайкальского правительства.

В этой ситуации жители Забайкалья вправе рассчитывать на компенсацию ущерба от государства. Соответствующими документами и их проверкой занимается сейчас региональный минсельхоз.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкальском крае началось 8 июля. Усугублению ситуации способствовали возобновившиеся с 21 июля проливные дожди. Реки вышли из берегов и подтопили сотни домов, снесли десятки мостов, повредили более 100 километров дорог. Ущерб от наводнения уже превысил 1 млрд рублей. В регионе действует режим ЧС.