Париж, 27 июля, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Эпидемия ВИЧ все чаще затрагивает такие группы населения, как заключенные, работники секс-индустрии, наркоманы, мигранты и т. д. Новое исследование, посвященное парижским мигрантам, служит иллюстрацией такого положения дел, передает RFI.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

Как известно, тысячи мигрантов, живущих во временных лагерях во Франции, особенно в Париже, находятся в большой материальной и санитарной нестабильности. Заболевание чесоткой, как и ВИЧ, уже встречалось. Причем заражение происходит после их прибытия во Францию.

Согласно исследованию, 58% мигрантов приобретают ВИЧ в течение первых шести лет пребывания во Франции. 42% заражаются после шести лет пребывания в стране.

В исследовании делается вывод о том, что для сокращения эпидемии ВИЧ необходимы две стратегии: свести к минимуму санитарную нестабильность и активизировать профилактические кампании среди мигрантов.