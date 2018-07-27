Вашингтон, 27 июля, 2018, 08:21 — ИА Регнум. Американский истребитель Boeing F-15Х, который способен нести рекордное количество ракет класса «воздух-воздух» — 22, в перспективе может быть оснащён в качестве альтернативы восьмью такими ракетами и 28 управляемыми высокоточными авиабомбами GBU-39, сообщает The Drive.

Американский истребитель F-15

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Стоимость одного F-15Х не превысит $65 млн. Его основными отличиями от большинства F-15 станут структура внутреннего крыла, а также электронная система видеонаблюдения и инфракрасная система поиска и отслеживания, пишет Lenta.ru. Пилот истребителя получит шлем с дисплеем JHMCS второго поколения.

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Как сообщало ИА REGNUM, специалист в области обороны и национальной безопасности Кайл Мизоками отмечал, что к 2030 году ВВС США будут по-прежнему располагать своим флотом из 187 истребителей F-22 «Раптор», а также 178 так называемых F-15C «Беркут», на которых будет проведена значительная модернизация радаров и инфракрасных сенсоров. Для ВВС страны также закупят 1 тыс. 763 унифицированных ударных истребителя F-35A для замены истребителей F-16C и штурмовиков A-10.

Напомним, корпорация Boeing поставит Военно-морским силам США 18 самолётов F-18. Контракт на сумму $862 млн компания заключила с минобороны США. Также $735 млн от оборонного ведомства на модернизацию истребителей F-35 получила компания Lockheed Martin.