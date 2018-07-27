Очёр, Пермский край, 27 июля, 2018, 08:03 — ИА Регнум. В Пермском крае глава Очерского района Светлана Головач заявила об отставке. Заявление подано с формулировкой «по собственному желанию», сообщает «Эхо Москвы в Перми».

Отставка

СМИ отмечают, что в конце 2017 года в муниципальном образовании сложилась сложная финансовая ситуация из-за накопленных долгов за услуги ЖКХ. По мнению газовщиков, вина за 90 млн долга лежит на местной власти, потому что она передала в собственность частной компании своё оборудование. В своё оправдание Головач говорила о том, что причиной долгов стало устаревшее оборудование, которое нуждается в обновлении.

Тогда шли разговоры о том, что долги могут стать причиной отставки. Губернатор на одном из совещаний подверг критике работу главы района, во время руководства которой накопился долг, но речи об увольнении не велось. Эксперты прогнозировали, что отставка, если и произойдёт, то не в разгар отопительного сезона.

Теперь решение об отставке будет принимать земское собрание Очерского района. Добавим, Светлана Головач является главой администрации Очерского района с 28 апреля 2017 года.