Вашингтон, 27 июля, 2018, 07:53 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выразил благодарность лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну за передачу останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны.

Война в Корее

Читайте также: КНДР начнёт передачу США останков американских военнослужащих

«После стольких лет, это будет великим моментом для многих семей. Спасибо Ким Чен Ыну», — написал американский лидер в своём микроблоге в Twitter.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1022690767305928704

Как сообщало ИА REGNUM, договорённость о помощи со стороны Пхеньяна в идентификации и доставке на родину останков американских военных, которые были взяты в плен во время Корейской войны 1950−1953 годов, была достигнута по итогам встречи лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.

Ранее по теме: Корейские СМИ: Траспортный самолет США вылетел в КНДР за останками солдат

Утром 27 июля транспортный самолёт C-17 Военно-воздушных сил США с останками военнослужащих на борту покинул северокорейский город Вонсан, затем прибыл на базу «Осан» ВВС США в Южной Корее. Здесь 1 августа состоится церемония репатриации. Останки 50 солдат после возвращения в США в течении месяца будут проходить судебно-медицинскую экспертизу на Гавайях.

Напомним, в середине июня Северная Корея передала Соединенным Штатам останки 200 американских военнослужащих, погибших в ходе Корейской войны.