Киев, 11 марта, 2024, 20:07 — ИА Регнум. Генеральный консул Украины в польском городе Люблине Олег Куц срочно отправился на украинско-польскую границу в связи с блокировкой пассажирских автобусов со стороны польских протестующих. Об этом сообщил украинский посол в Польше Василий Зварыч в соцсети Facebook (принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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«В связи с появлением информации о безосновательных задержках польскими протестующими пассажирских автобусов перед пунктом пропуска в Дорохуске на место немедленно выехал консул генерального консульства Украины в Люблине. Консулом будут проведены необходимые разговоры на месте, чтобы исключить любые задержки движения пассажирских автобусов», — пояснил Зварыч.

Как передавало ИА Регнум, акции протеста фермеров проходят в Польше с ноября 2023 года. Участники перекрывают подъезды к КПП и трассы, высыпают зерно из фур с украинскими номерами. Они потребовали прекращения импорта украинского продовольствия в ЕС, отмечая, что демпинг производителей из соседней страны приводит к потерям для фермеров всего Евросоюза.

Позже польское правительство приняло решение провести переговоры с фермерами после столкновений с полицией, чтобы уладить сложившуюся ситуацию. Премьер-министр страны Дональд Туск уточнил, что не намерен закрывать границу с Украиной.

10 марта замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в эфире украинского телеканала заявил, что требования фермеров Польши о запрете ввоза украинской сельхозпродукции отказалась выполнить Европейская комиссия (ЕК), так как Варшава уже запретила импорт в страну зерна с территории Украины в одностороннем порядке.

Отвечая на вопрос о сроках разблокировки украинско-польской границы, представитель ЕК указал, что эта ситуация давно бы уже разрешилась, если бы к ней изначально подошли рационально. Кроме того, Домбровскис отметил, что законность запрета на импорт украинского зерна вызывает сомнения и ЕК готова принять меры против Венгрии, Польши и Словакии, в которых этот запрет действует.

Домбровскис подчеркнул, что если ситуация не улучшится, то Еврокомиссия может запустить процедуру нарушения норм Евросоюза странами, запретившими ввоз украинского зерна.