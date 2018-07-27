Южно-Сахалинск, 27 июля, 2018, 07:36 — ИА Регнум. Инициатива, поступившая в Минтруд о введении уголовной ответственности для работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста, приведет к кошмарным последствиям для Дальнего Востока. Такого мнения придерживается лидер сахалинской фракции КПРФ в областном парламенте Юрий Выголов. Парламентарий убежден, что идея не имеет ничего общего с реальной жизнью и способна оставить ДФО вообще без легального бизнеса, а также усилить и без того не прекращающийся отток населения, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сальвадор Дали. Сумеречный старик. 1918

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«По нашему мнению, наличие на производстве сотрудников преклонного возраста, которые уже не могут зачастую соответствовать высоким стандартам современного, особенно высокотехнологичного, предприятия, в том числе и по состоянию здоровья, приведёт к кошмарным последствиям для Дальнего Востока. Это повлечет падение рентабельности предприятий, снижение качества выпускаемой продукции, в конце концов.

Мы рискуем столкнуться с тем, что работодатель, под угрозой уголовного преследования, будет вынужден из последних сил не только сохранять рабочие места для так называемых предпенсионеров, но и выводить в убыток показатели своего предприятия. К чему это может привести? Скорее всего, мы станем свидетелями очередной волны закрытия существующих компаний, в том числе и малого бизнеса.

Урон ощутят буквально все. Бизнес уйдет в глубокое подполье, до гигантских масштабов вырастет «серый» сектор экономики, и никаких силовых структур не хватит, чтобы бороться с этим явлением. Бюджеты не дополучат значительных доходов. Вырастет безработица, а вслед за ней поднимется уровень преступности. Про благосостояние людей и говорить не приходится. Если стабильные и благополучные Москва, Кубань и другие центральные, южные и западные регионы страны еще смогут как-то побороться за жизнь, то для Дальнего Востока реализация инициативы, вкупе со всеми предыдущими инициативами федеральных властей, приведет к настоящей катастрофе. ДФО и без этого пустеет стремительно. Люди уезжают, преимущественно молодежь. А в случае, если такая идея будет претворена в жизнь, то для молодых людей и вовсе потеряется смысл оставаться в родном краю — их рабочие места еще много лет будут занимать пожилые люди. Добавим сюда колоссальную смертность на Дальнем Востоке, которая превышает рождаемость в силу объективных причин — нищета, не оставляющая шансов на достойную жизнь, прочие проблемы, включая то, что принято называть здравоохранением.

Инициатива, предложенная Минтрудом, очень похожа на судорожную попытку подсластить горькую пилюлю пенсионной реформы. Это — не тот путь. Людей он не устраивает. Необходимо в принципе менять подходы к развитию российской экономики. Но, судя по всему, федеральное правительство к этому абсолютно не готово», — сказал Юрий Выголов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе обсуждения пенсионной реформы в Минтруд поступило предложение ввести уголовную ответственность работодателя за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. Эксперты предупреждают, что угроза уголовного наказания вынудит работодателей избавляться от работников задолго до наступления предпенсионного возраста. Предпенсионный возраст наступает за два года до выхода на пенсию.

Согласно отчету компании интернет-рекрутмента HeadHunter, возрастная дискриминация в кадровой политике признана в 81% компаний: опасный возраст начинается с 45 лет.