Омск, 27 июля, 2018, 06:14 — ИА Регнум. Небольшое оживление в не очень динамичную предвыборную гонку в Омской области внесла кандидат в губернаторы, самовыдвиженец Ирина Дроздова.

Omsk.izbirkom.ru Кандидат в губернаторы Омской области Ирина Дроздова

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного избиркома, она успела сдать в установленные сроки (25 июля) пакет документов для регистрации. Вот только сдала она три подписи избирателей из необходимых 8,5 тыс. и две подписи депутатов муниципального уровня из 224.

Соответственно, можно предположить, что по результатам проверки документов избиркомом Дроздова предвыборную гонку покинет.

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Кроме того, как сообщили омские массмедиа, Ирина Дроздова хочет снять с выборов справоросса Александра Буркова — врио губернатора Омской области, идущего на выборы в качестве самовыдвиженца. Она считает, что он подкупал избирателей во время вручения премии «Семья года», передаёт «Новый Омск».

25 июля Дроздова подала иск в суд с требованием к областному избиркому отказать в регистрации Буркову. По версии кандидата Дроздовой, подкуп состоялся, когда Александр Бурков в качестве врио губернатора вручил премии «Семья года».

«В качестве подкупленных указаны семьи из разных районов Омской области, получившие премии в размере 100 тыс. рублей в различных номинациях», — уточняет омский портал.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы губернатора Омской области состоятся 9 сентября 2018 года. До 25 июля кандидаты должны были предоставить в избирком документы для регистрации. Помимо Дроздовой, это сделали Алексей Ложкин, выдвинутый ЛДПР, Антон Дрязгов (Партия роста), а также самовыдвиженцы Александр Бурков и Анатолий Соловьёв. Самовыдвиженец Вячеслав Сибирский документы в избирком не принёс и из предвыборной гонки выбыл.