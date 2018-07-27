Вашингтон, 27 июля, 2018, 05:56 — ИА Регнум. Спецпрокурор США Роберт Мюллер намерен проверить сообщения в Twitter президента США Дональда Трампа на предмет оказания давления на расследование по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года, сообщает The New York Times.

Трамп и Twitter

«На протяжении многих лет президент Трамп использовал Twitter как свое оружие по связям с общественностью, устраивая серии атак на знаменитостей, а затем и политических конкурентов, даже несмотря на предупреждения советников о возможных последствиях», — пишет издание.

Издание отмечает, что Мюллер намерен подробнее ознакомиться с содержимым блога Трампа и выявить, оказывал ли американский президент влияние на ход расследования. В свою очередь адвокат Трампа Рудольф Джулиани назвал намерения Мюллера попыткой дискредитации президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля американский сенатор Кирстен Джиллибранд, курирующий расследование по делу о «вмешательстве в американские выборы» со стороны России, обвинил одиннадцать конгрессменов — членов Республиканской партии в попытке помешать расследованию.