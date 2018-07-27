Купертино, США, 27 июля, 2018, 05:44 — ИА Регнум. Новые смартфоны от Apple будут работать медленнее, чем предыдущие модели, говорится на портале Sterlitamaktime.ru.

Tinh tế Photo Смартфоны Apple

Руководитель Qualcomm Джордж Дэвис рассказал, что Apple откажется от LTE-модемов его производства. Теперь новые смартфоны будут выпускаться с более медленными чипами 4G производства Intel.

Напомним, Apple отказалась от используемых чипов после того, как партнёр начал обвинять компанию в завышении лицензионных отчислений при использовании патентованных технологий LTE.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Apple может отказаться от красного цвета для корпусов, тогда цветовая палитра корпусов новых iPhone 9 не будет прежней.