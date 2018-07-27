Сеул, 27 июля, 2018, 05:28 — ИА Регнум. Военные КНДР и Южной Кореи договорились провести встречу 31 июля в пограничном пункте Пханмунджом, который расположен в демилитаризованной зоне, сообщает агентство Yonhap.

Две Кореи

Отмечается, что во встрече примут участие генеральские чины армий обеих стран, сама встреча состоится в 10 утра в Доме мира. Стороны намерены обсудить военную сторону соглашений, достигнутых в ходе Межкорейского саммита, состоявшегося в апреле 2018 года в Пханмунджоме.

Агентство отмечает, что также одним из вопросов для обсуждения может быть проведение раскопок в демилитаризованной зоне с целью поиска тел военных, погибших в ходе Корейской войны 1950−53 годов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня 2018 года в пограничном пункте Пханмунджом состоялись первые за десять лет переговоры между представителями армий КНДР и Южной Кореи. В ходе встречи стороны обсуждали вопросы снижения военной напряженности на Корейском полуострове.