Богота, 27 июля, 2018, 05:24 — ИА Регнум. Колумбийская преступная группировка, специализирующаяся на поставке наркотиков, объявила сумму в 200 млн песо (около $70 тысяч) за убийство полицейской собаки-ищейки по кличке Призрак, сообщает Tvnotas.

U.S. Marine Corps Поиск наркотиков

Причиной охоты за головой собаки послужил факт ее биографии: за годы службы в подразделениях по борьбе с наркотиками собака обнаружила около девяти тон кокаина и создала проблемы для преступников. В ответ на заявления лидера наркомафии полицейские решили перевести Призрака на службу в аэропорту Боготы, чтобы уберечь пса от опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, производство кокаина в Колумбии достигло рекордных размеров, увеличившись на 11% за 2017 год. Ранее рост производства кокаина в стране с 2013 года по весну 2017 года составлял 200%.