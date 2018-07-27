Вашингтон, 27 июля, 2018, 04:54 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не собирается заранее сообщать о выбранных мерах против Ирана, заявил представитель Белого дома Хоган Гидли журналистам.

«США и наши партнеры пытаются изменить поведение Ирана и остановить его деятельность в регионе», — заявил он.

При этом Гидли отказался комментировать, является ли удар США по Ирану одной из таких предполагаемых мер.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий подразделениями специального назначения Корпуса стражей Исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани заявил, что в случае военного конфликта Иран уничтожит всё, чем владеет президент США Дональд Трамп. Также Сулеймани заявил, что Иран готов к ведению асимметричных войн с США.