Вашингтон, 27 июля, 2018, 04:09 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером озвучил идею разрешить компаниям из США продавать сжиженный природный газ (СПГ) в Европу без получения лицензий, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники из делегации Юнкера.

Nakilat Танкер со сжиженным природным газом

Издание отмечает, что предложение об отмене лицензий для поставок СПГ в Европу продиктовано тем, что получение лицензий для американских компаний является затратным делом и увеличивает себестоимость поставок газа за границу. При этом американский СПГ обходится Евросоюзу на 20% дороже российского газа.

Советники Трампа, по данным WSJ, выступили против подобной инициативы, однако стороны переговоров обусловились рассмотреть подобную инициативу для конкретных американских поставщиков СПГ в порядке исключения.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом, проходившей в Вашингтоне 25 июля, заявил о намерениях Евросоюза построить новые терминалы для наращивания поставок американского СПГ.