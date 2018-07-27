Лондон, 27 июля, 2018, 03:46 — ИА Регнум. В Лондоне в районе Форест гейт произошла перестрелка между сотрудниками полиции и «человеком в маске», сообщает The Daily Star.

Denoel Paris Перестрелка

По сообщениям очевидцев, проживающих недалеко от места происшествия, в ходе перестрелки было ранено два человека. Некоторые очевидцы отмечают, что на месте происшествия было свыше 20 вооруженных полицейских, а в небе наблюдались полицейские вертолеты.

В сети также появились фотографии вооруженных полицейских рядом с лежащим подозреваемым возле черного автомобиля марки BMW. Полиция Лондона пока не дала комментарий по происшествию.