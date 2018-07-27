Вашингтон, 27 июля, 2018, 03:16 — ИА Регнум. Компания Coca-Cola повысит цену на свои напитки в США из-за введенных американскими властями пошлин на импорт стали и алюминия, заявил гендиректор компании Джеймс Квинси в интервью телеканалу CNBC.

Газировка

«Мы и наши партнеры вынуждены поднять цену на газировку к середине года. Потому что цены на метал и алюминий растут. Цена рабочей силы растет», — заявил он.

Квинси отметил, что пошлины на импорт стали и алюминия являются одним из факторов повышения цены, ведь из алюминия изготавливаются банки для газированных напитков. При этом Квинси подчеркнул, что, возможно, у компании есть преимущества на рынке, ведь ее продукция изготавливается в других странах локально.

Как сообщало ИА REGNUM, глава минторга США Уилбур Росс заявил, что США не собираются отменять пошлины на сталь и алюминий из стран Евросоюза, Канады и Мексики, но пока не спешат вводить пошлины на импорт автомобилей из ЕС.