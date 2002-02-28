Мурманская область, 28 февраля, 2002, 15:55 — ИА Регнум. Сегодня проходит заседание правительства Мурманской области. Рассматриваются несколько проектов региональных законов, первым в повестке дня стоит вопрос о проекте закона "О внесении изменений и дополнений в закон "Об областном бюджете на 2002 год", сообщает ГТРК "Мурман".

Обсуждаются также региональная целевая программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия Мурманской области в 2002-2005 годах" и перечень получателей средств областного бюджета на нынешний год.