Вашингтон, 27 июля, 2018, 02:24 — ИА Регнум. Акции компании Twitter продолжили падение после того, как президент США Дональд Трамп обвинил соцсеть в «теневых блокировках» сообщений республиканских политиков, сообщает Bloomberg.

Jennie Twitter

«Twitter занимается «теневыми блокировками» видных республиканских политиков. Нехорошо. Мы рассмотрим подобную дикриминационную и нелегальную практику сразу. Много жалоб», — заявил Трамп в своем Twitter.

В тот же день акции Twitter упали на 2,9 процента, продолжив падение, начавшееся с 3,8 процентов на Нью-Йоркской бирже 26 июля.

Издание отмечает, что, по данным доклада Vice News, Twitter скрывает записи членов Республиканской партии США при использовании поиска в соцсети. При этом отмечается, что подобных проблем у членов Демпартии США не наблюдается.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Facebook установила «антирекорд» фондового рынка США, показав падение акций на 18,4% за несколько часов. Также в цене снизились акции компаний Amazon и Twitter.