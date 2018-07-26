Вашингтон, 27 июля, 2018, 02:11 — ИА Регнум. США не планируют отменять пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза, а также Канады и Мексики, однако пока не будут вводить пошлины на автомобили из ЕС, заявил глава минторга США Уилбур Росс, сообщают «Известия».

Cezary Piwowarski Автомобили

Росс заявил, что несмотря на то, что пошлины на сталь и алюминий остаются в силе, президент США Дональд Трамп указал пока не вводить пошлины на импорт автомобилей в США.

«Что касается ввозных пошлин на автомобили, президент распорядился, чтобы мы продолжали расследование, собрали наши материалы, но не реализовывали пока что ничего на практике в ожидании окончания переговоров», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля в Вашингтоне прошли переговоры президента США Дональда Трампа и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, в ходе которых американский лидер заявил, что готов к взаимной отмене таможенных пошлин между США и ЕС.