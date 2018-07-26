Киев, 27 июля, 2018, 02:04 — ИА Регнум. В течение первого полугодия на Украину из-за рубежа поступило более миллиарда долларов, заявили 26 июля в пресс-службе нацбанка Украины.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

За этот период с Украины перевели сумму, эквивалентную $140 млн.

Напомним, в средине июля заместитель руководителя национального банка Дмитрий Сологуб спрогнозировал увеличение на четверть поступлений от гастарбайтеров.

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